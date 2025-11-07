Els Mossos detenen 2 persones i desmantellen una plantació de marihuana a Cambrils (Tarragona)

TARRAGONA 7 nov. (EUROPA PRESS) -
Els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Reus (Tarragona) dels Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia local de Cambrils (Tarragona), han desmantellat una plantació de marihuana aquest dijous i han detingut 2 homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i defraudació del fluid elèctric, informa el cos policial en un comunicat aquest divendres.
La investigació va començar a principis d'octubre, després de tenir constància d'una possible plantació de marihuana a l'interior d'un domicili del carrer Cap de Tortosa de Cambrils i, durant les vigilàncies efectuades, es va comprovar l'entrada i sortida de persones de l'immoble, la manipulació de la instal·lació elèctrica i un consum de llum desproporcionat.
L'entrada i escorcoll va culminar amb la detenció de dos homes de 23 i 46 anys i la intervenció de 297 plantes de marihuana, que venudes a la menuda en el mercat il·lícit tenen un valor de més de 26.000 euros.
Els tècnics especialitzats van confirmar que hi havia una connexió fraudulenta a la xarxa elèctrica i van desconnectar la línia, mentre que els agents van desmantellar el cultiu, retirant tots els elements que formaven part del sistema de producció.
Els detinguts passaran en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus.