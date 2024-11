Detenen 4 persones i desmantellen un cultiu de marihuana a Viladecavalls

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

Uns agents de la Unitat d'Investigació (UI) de la comissaria de Terrassa dels Mossos d'Esquadra han detingut a Viladecavalls (Barcelona) 4 persones d'edats compreses entre els 54 i els 65 anys per la seva presumpta relació amb una plantació de marihuana que ha estat desmantellada, segons ha informat la policia en una comunicat aquest dilluns.

Els fets es van produir dimecres passat 20 de novembre, quan els agents es van dirigir cap a les 8.30 hores a un conjunt de naus industrials situades a la carretera d'Olesa de Viladecavalls, ja que tenien sospites que a l'interior hi podia haver una plantació de marihuana.

Allà van identificar un home que els va manifestar que a l'interior d'una de les naus hi havia gallines i que ell era l'encarregat de cuidar-les, un fet que els policies van constatar que era cert, però els va dir que no sabia com accedir a l'altra nau, tot i que en escorcollar-lo van descobrir que tenia la clau que obria una de les portes.

A l'interior van descobrir una porta que van haver d'obrir fent servir una radial i un cop dins van localitzar dues persones més --un home i una dona-- que vigilaven la nau, on hi havia quatre estances dedicades al cultiu de 2.812 plantes de marihuana i una cinquena destinada a l'assecat dels cabdells; hores després, van detenir una quarta persona presumptament vinculada amb aquests fets, al domicili del qual van trobar un subfusell i un rifle.

Dels quatre detinguts com a presumptes autors de delictes de tràfic de drogues i defraudació del fluid elèctric, dos han quedat en llibertat després de declarar en dependències policials mentre que els altres dos han passat a disposició del jutjat de guàrdia de Terrassa.