Els Mossos detenen a una parella per robar 71 mòbils d'alta gamma en festes de Catalunya

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Rubí (Barcelona) el passat 1 de març a un home de 28 anys i a una dona de 29 acusats de robar 71 telèfons mòbils d'alta gamma en discoteques i festes majors de tota Catalunya.
La investigació es va iniciar en detectar que una gran quantitat de telèfons robats des de març de 2025 emetien un senyal GPS que els situava en un mateix pis de l'avinguda Catalunya de Rubí, informen els Mossos en un comunicat aquest dissabte.
La parella, que va passar a disposició judicial el 3 de març, va ser interceptada la matinada del dia 1 quan aparcava el seu cotxe enfront del domicili investigat, moment en el qual els agents els van intervenir quatre telèfons que acabaven de sostreure en una discoteca de Mataró (Barcelona).
Durant el registre de l'habitatge, els Mossos van localitzar documentació falsa, diners en efectiu i una llibreta amb els preus dels dispositius i les dates de festes majors, per la qual cosa van detenir a la parella, que suma 23 antecedents conjunts.
Segons la policia, els detinguts es desplaçaven a ciutats com Mataró, Igualada (Barcelona), Lleida, Salt (Girona), Tarragona o Salou (Tarragona) utilitzant vehicles de lloguer que canviaven cada setmana per evitar ser detectats.