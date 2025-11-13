Els Mossos detenen una parella a Lleida per vendre droga al seu domicili

LLEIDA 13 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres una parella --un home de 31 anys i una dona de 29-- com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública per vendre droga al seu domicili, situat al centre històric de Lleida, informa la policia en un comunicat aquest dijous.
La investigació va començar a l'octubre, després de tenir constància que una parella podia estar venent cocaïna i heroïna al seu domicili, situat al carrer Cavallers.
Agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Lleida van activar un dispositiu de seguiment als sospitosos i van constatar l'activitat il·lícita.
Finalment, dimecres a les 9.00 hores van detenir la parella i, hores després, van efectuar una entrada i escorcoll al domicili, on van confiscar 19 embolcalls de cocaïna, 2 de marihuana, dues bàscules de precisió i 594 euros en efectiu.
La dona ha quedat en llibertat després de declarar a comissaria, amb l'obligatorietat de presentar-se davant el jutge quan sigui requerida, mentre que l'home --que té antecedents-- passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida en les pròximes hores.