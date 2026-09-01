Els Mossos detenen 2 menors presumptament relacionats amb l'assassinat de Manresa (Barcelona)

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat presumptament relacionats amb l'assassinat d'un home a Manresa (Barcelona) la matinada d'aquest dimarts, informen en una anotació en 'X' recollida per Europa Press.
Sobre les 5.00 hores d'aquest dimarts, un home ha trucat al 112 alertant que hi havia una persona ferida per arma blanca al carrer d'aquest municipi, i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha assumit el cas.
L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol i ha convocat un minut de silenci el dimecres a les 12.00 hores.