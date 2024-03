Els Mossos detenen a Madrid un sospitós d'agressió sexual a menors i de pornografia infantil

Feia servir una app de compravenda per oferir diners a canvi d'abusar del seu fill davant d'ell

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Madrid un home de 31 anys sospitós d'agressió sexual a menors i de tenir, distribuir i produir pornografia infantil.

El van començar a investigar arran d'una denúncia que va alertar que l'home feia servir una aplicació de compravenda per explicar a altres persones que abusava sexualment del seu fill de nou anys, informen els Mossos en comunicat aquest dimarts.

L'home tenia previst mudar-se a Barcelona i contactava amb cuidadors i professors de reforç per al seu fill a través d'aquesta app, i a un dels candidats li va oferir diners a canvi d'abusar del seu fill davant d'ell, després d'enviar-li fotos del nen despullat.

Els Mossos van demanar la col·laboració de la Policia Nacional per prendre declaració a l'home com a investigat per un presumpte delicte de pornografia infantil, se li va confiscar el mòbil i ell va declarar que no tenia fills ni contacte amb cap menor.

Amb una autorització judicial, van analitzar el mòbil i van detectar que havia emmagatzemat contingut d'explotació sexual infantil: van trobar 86 arxius gràfics de pornografia infantil, 10 vídeos i 76 fotos que mostraven agressions sexuals a menors.

En els missatges que havia enviat, reconeixia que tenia i consumia pornografia infantil, i presumptament també va tenir contacte amb altres perfils de contingut pedòfil.