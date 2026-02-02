Els Mossos detenen 5 lladres que acabaven de robar tres pneumàtics d'un cotxe a Cervera (Lleida)

LLEIDA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte quatre homes d'entre 18 i 20 anys, i una menor d'edat, per presumptament robar tres pneumàtics d'un cotxe que estava aparcat al carrer Esperanto de Cervera (Lleida), informen en un comunicat.
Després de ser alertats, els Mossos van iniciar la cerca del vehicle amb el qual van fugir els sospitosos, que va ser interceptat a l'A-2 en direcció Lleida mentre circulava a "alta velocitat".
Durant l'escorcoll, la policia va localitzar les tres rodes i va constatar que es tractava dels lladres, ja que tenien un dels pneumàtics damunt seu, eines per desmuntar-los i les mans tacades de greix, per la qual cosa van ser arrestats i posteriorment van quedar en llibertat amb l'obligació de presentar-se davant el jutge.