Els Mossos detenen 6 joves, 3 dels quals menors, per un robatori violent a Tàrrega (Lleida)

LLEIDA 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 6 joves --de 18, 20 i 22 anys i la resta menors d'edat-- com a presumptes autors d'un robatori violent a Tàrrega (Lleida), pertinença a grup criminal i estafes amb targeta de crèdit, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimecres.
Els fets es van produir el 23 d'octubre a la sortida de l'estació de tren de Tàrrega, quan un grup de joves va envoltar un home amb el pretext de demanar-li un cigarret per, posteriorment, arrencar-li la ronyonera, llançar-lo a terra i colpejar-lo.
La víctima, que va patir lesions lleus, va presentar una denúncia i va assegurar que dins la ronyonera, a més del telèfon, hi duia dues targetes bancàries amb les quals havien fet compres en establiments de Mollerussa i les Borges Blanques (Lleida).
A més de revisar les càmeres de l'estació i les botigues, els Mossos van detenir l'endemà a Lleida 3 joves per 3 robatoris violents en grup i a un d'ells li van trobar el DNI de la víctima de Tàrrega.
Aquest fet va permetre avançar en la investigació i, aquest dilluns, un cop identificats 6 dels 8 participants en l'assalt, els investigadors van practicar diverses detencions a les Borges Blanques, Lleida i Alcarràs: tots 6 van ser arrestats com a presumptes autors del robatori i a 3 també se'ls atribueix un delicte d'estafa amb les targetes sostretes.