Els Mossos detenen 3 joves a Cervera per robar perfums valorats en 600 euros

LLEIDA 25 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns a Cervera (Lleida) dos joves de 23 i 22 anys i un menor d'edat per presumptament robar perfums valorats en 600 euros, informen en un comunicat aquest dijous.
La policia local va informar de la presència de tres persones que es movien per la localitat intentant robar aquest producte, i els Mossos els van interceptar amb 16 perfums, dos dels quals amb el sistema d'alarma encara enganxat.
Posteriorment, els agents de la policia catalana van contactar amb la responsable del local i, després de comprovar les càmeres de seguretat, es van confirmar els fets, per la qual cosa van quedar detinguts; el menor va quedar en llibertat després de declarar a comissaria, i els altres dos van passar a disposició judicial aquest dimarts.