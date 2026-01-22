Els Mossos detenen un jove a Salt (Girona) per robar en dos domicilis la mateixa nit

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Salt (Girona), van detenir el 19 de gener un jove de 23 anys al municipi com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força en domicilis i per resistència i desobediència als agents de l'autoritat, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dijous.
Aquella nit, els Mossos van rebre un avís per l'activació d'una alarma en un edifici públic de la ciutat i, en arribar, van veure un home fugir pel pati interior; hores més tard, van rebre un altre avís per possible robatori al carrer Major i van comprovar que el domicili en qüestió donava al carrer Àngel Guimerà, el mateix pel qual havia escapat el sospitós.
Finalment, els agents van localitzar l'home, el qual ja coneixien de detencions anteriors, i durant l'escorcoll van localitzar diverses eines, documentació de les víctimes i del domicili del carrer Major, targetes de crèdit i objectes de valor, raó per la qual va ser detingut.