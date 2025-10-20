Els Mossos detenen un jove a Castelldefels pel robatori de 3 cadenes d'or

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 20 anys com a presumpte autor de 3 robatoris amb violència i intimidació a Castelldefels (Barcelona) per sostreure cadenes d'or amb el mètode de l'estrebada, informa la policia en un comunicat aquest dilluns.
Durant les setmanes prèvies, la Unitat d'Investigació de Gavà (Barcelona) va constatar un augment "significatiu" de robatoris violents, concretament d'estrebades de cadenes d'or, i que l'autor, en tots els casos, utilitza un patinet elèctric per abordar sorpresivament les víctimes, a les quals arrencava violentament les joies.
La descripció de les víctimes i els testimonis va permetre als agents del Grup de Delinqüència Urbana localitzar el presumpte autor durant un dispositiu de prevenció de robatoris dilluns passat, quan circulava en patinet i s'acostava a peu a vianants per comprovar si portaven joies.
Els agents el van identificar i van comprovar que li constava un requeriment judicial ordenat per un jutjat de fora de Catalunya, per la qual cosa el van detenir.
Finalment, es va poder relacionar aquest jove --que no tenia antecedents--, amb els 3 robatoris violents de Castelldefels, fins on es desplaçava des del seu domicili, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i va ser posat a disposició del jutjat de guàrdia de Gavà (Barcelona) dimecres passat.