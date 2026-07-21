Els Mossos detenen 2 homes que volien robar en una casa de Cerdanyola del Vallès

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra del grup de prevenció de delinqüència urbana (FURA) van detenir divendres passat 17 de juliol 2 homes de 35 i 40 anys que presumptament volien entrar per la força en una casa de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ha informat el cos en un comunicat aquest dimarts.
L'avís el va donar un dels agents, que estava fora de servei, i que va veure com els detinguts estudiaven diverses cases del barri de Montflorit, per assaltar finalment una de la zona boscosa de Collserola, tot i que no va ser fins que un d'ells va saltar el mur del domicili que van decidir interceptar-los.
Els Mossos feia hores que els vigilaven, i en detenir-los, van veure que duien eines per cometre robatoris a l'interior de domicilis, com guants i claus angleses, per la qual cosa van ser detinguts per un presumpte delicte de temptativa de robatori amb força, tot i que van quedar en llibertat després de declarar.