Els Mossos detenen 3 homes i un menor per un robatori amb força en una furgoneta a Lleida

LLEIDA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Lleida 3 homes de 23, 29 i 30 anys i un menor d'edat com a presumptes autors d'un robatori amb força a l'interior d'una furgoneta, ha informat el cos policial en un comunicat aquest divendres.
Els fets es van produir dijous cap a les 17.45 hores, quan una patrulla que estava duent a terme tasques de seguretat ciutadana al carrer Acadèmia va observar un vehicle aparcat al costat d'una furgoneta a la plaça Exèrcit.
En vista de la possibilitat que s'estigués cometent un il·lícit penal, els agents s'hi van acostar i van descobrir dos homes robant eines a l'interior de la furgoneta.
Els agents van procedir amb la seva detenció, a més de l'arrest d'un altre home i del menor d'edat, que eren a l'interior del vehicle on pretenien fugir després del robatori.
El menor ha quedat en llibertat després de declarar davant els Mossos amb l'obligatorietat de presentar-se davant la Fiscalia de Menors quan sigui requerit, mentre que els altres 3 detinguts, tots amb antecedents, passaran en les pròximes hores a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.