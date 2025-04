Els Mossos detenen un home que va disparar contra un camió a Montblanc (Tarragona)

TARRAGONA 24 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la tarda un home que va disparar contra un camió al terme municipal de Montblanc (Tarragona), segons han informat fonts policials a Europa Press.

Segons ha avançat 'El Caso', els fets pels quals ha estat detingut es van produir al migdia, quan un home va obrir foc des de l'interior d'un vehicle contra un camió per obligar el conductor a aturar-se.

Un agent dels Mossos que estava fora de servei i que va ser testimoni dels fets va ser qui va avisar la sala i el cos policial va activar l'operació Gàbia --un tancament perimetral de carreteres-- per localitzar i detenir-ne l'autor, que va fugir circulant per l'AP-7 a més de 200 quilòmetres per hora.

En aquest dispositiu hi ha participat un helicòpter de la Unitat Hèlix, que ha sobrevolat el vehicle, el qual finalment ha estat interceptat a l'AP-7 a l'altura de Molins de Rei (Barcelona) gràcies a una retenció controlada dels Mossos a l'autopista per barrar-li el pas.

Les fonts policials consultades no han precisat quin era el contingut del camió, que ha rebut "un parell d'impactes de bala", ni si el detingut té antecedents.