Els Mossos detenen un home per tenir retinguda una dona en un pis de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home que presumptament tenia retinguda una dona en un pis de Barcelona i que va poder ser alliberada gràcies a l'avís de la seva actual parella, informen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El País', la dona feia almenys dues setmanes que estava tancada a casa en contra de la seva voluntat, el domicili de la qual se situa al carrer Catània, al barri del Besòs del districte de Sant Martí de Barcelona.
El mateix mitjà explica que la víctima, amb quatre fills, va ser retinguda pel seu exmarit, acusat d'un delicte de detenció il·legal, coaccions i amenaces.
A més a més, la policia catalana es va poder assabentar de la situació gràcies a una nota d'auxili que la dona va llançar per la finestra, amb la qual la seva actual parella va poder avisar la policia.
Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets.