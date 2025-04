Els Mossos detenen un home per robar en un magatzem agrícola de Vilanova de Segrià (Lleida)

LLEIDA 3 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 37 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en un magatzem agrícola de Vilanova de Segrià (Lleida), informa el cos policial en un comunicat aquest dijous.

Els fets es van produir dimecres al migdia, quan un veí de la localitat va denunciar que algú havia forçat l'accés d'un magatzem agrícola de la seva propietat i que s'havia emportat bateries, tubs de reg d'alumini i una porta de ferro.

Els agents van recollir la denúncia in situ i es van dirigir a una deixalleria de Torrefarrera (Lleida), la més pròxima a l'incident, per veure si localitzaven el material, on van trobar totes les possessions sostretes al denunciant, que les va reconèixer i les va poder recuperar.

Després de fer les gestions amb el responsable de l'empresa, els agents van poder determinar qui li havia venut aquests objectes: un veí de la mateixa població amb antecedents per altres delictes contra el patrimoni.

Poc després, van arrestar el sospitós com a presumpte autor d'un robatori amb força; el detingut passarà a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida en les pròximes hores.