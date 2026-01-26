Els Mossos detenen un home per la mort violenta d'una dona a Lleida

LLEIDA 26 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Ponent (Lleida) han detingut aquest diumenge un home de 65 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona de 53 anys en en un domicili del carrer Ciutat de Fraga de Lleida.
Després d'arribar al lloc dels fets, els Mossos van activar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'hi van dirigir i van confirmar la mort de la víctima, ha informat la policia catalana en un comunicat.
La DIC de Ponent ha obert una investigació per aclarir-ne les causes.