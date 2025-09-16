Els Mossos detenen un home a Cervera per robar una bossa a una dona

LLEIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres un home de 31 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència en estirar la bossa a una dona que sortia d'un portal i fugir amb el seu vehicle, informen en un comunicat aquest dimarts.
L'home --que anava tapat amb un mocador-- va ser interceptat al punt quilomètric 489 de l'A-2 a Castellnou de Seana (Lleida), després que els agents detectessin uns metres enrere un vehicle "sospitós" amb un únic ocupant.
A l'interior del vehicle van localitzar la bossa robada, un ganivet, una destral i una pistola d'aire comprimit d'aparença real, per la qual cosa va ser detingut i va passar a disposició judicial aquest dilluns.