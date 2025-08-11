Els Mossos detenen a dues persones per robar en supermercats de Roda de Ter (Barcelona)

BARCELONA 11 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut dues persones --un home i un menor d'edat-- per robar en supermercats de Roda de Ter (Barcelona), ha informat el cos policial en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Els ara detinguts van intentar entrar fins a cinc vegades en dos supermercats de la localitat, aconseguint-ho en tres ocasions, i es van endur diners, alcohol i llaminadures.
Els Mossos han relacionat els fets amb un home i un menor que ja havien estat detinguts anteriorment per dos robatoris en el mateix municipi i han procedit a la seva detenció.