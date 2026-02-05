Els Mossos detenen dos joves i un menor per un robatori amb força en una casa de Tiana (Barcelona)

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns dos joves de 19 anys i un menor per presumptament entrar a robar en un domicili de Tiana (Barcelona), d'on es van emportar un telèfon d'alta gamma, uns auriculars de la mateixa marca i més de 200 euros en efectiu, informen en un comunicat aquest dijous.
Gràcies a la geolocalització del telèfon robat, els agents de paisà van trobar en un hotel de la zona els tres sospitosos, a l'habitació dels quals també hi havia la resta de pertinences del domicili.
Els majors d'edat ja han passat a disposició judicial, mentre que la Fiscalia de Menors es va fer càrrec de les diligències del menor.