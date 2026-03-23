Els Mossos detenen dos homes per tràfic de drogues a la Selva del Camp (Tarragona)

TARRAGONA 23 març (EUROPA PRESS) -
Agents dels Mossos d'Esquadra, amb efectius de la Guàrdia Urbana de la Selva del Camp (Tarragona), van dur a terme un dispositiu policial divendres passat en un bar musical del municipi en el qual van detenir dos homes de 23 i 25 anys per tràfic de drogues, informa el cos en un comunicat.
Durant la inspecció del local van identificar 51 persones, 11 de les quals comptaven amb diferents antecedents policials, i van tramitar 10 multes per possessió de substàncies estupefaents.
En concret, els agents van observar una transacció a la via pública i seguidament van localitzar 7 embolcalls de cocaïna i 140 euros en bitllets fraccionats.
El dispositiu va concloure amb la denúncia als responsables del local d'oci per permetre el consum de substàncies estupefaents en el seu interior.
Amb tot, a un dels detinguts se li atribueix un delicte contra la seguretat del trànsit per circular amb una moto sense haver obtingut el permís de conduir i tots dos van passar aquest dissabte a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Reus (Tarragona).