Els Mossos detenen dos homes i un menor per un robatori en un magatzem al Talladell

LLEIDA 20 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un menor i dos homes, de 25 i 28 anys, com a presumptes autors de diversos delictes de robatori amb força i danys per uns fets ocorreguts al Talladell (Lleida), ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
Els fets es van produir divendres passat, quan es va registrar un robatori amb força en un magatzem agrícola i, gràcies al sistema de videovigilància que els responsables tenien instal·lat, van rebre una alerta i el propietari s'hi va acostar mentre arribaven els Mossos.
Els lladres van provar de fugir, però la seva furgoneta --carregada amb el material que havien sostret-- va impactar amb el vehicle del propietari, raó per la qual la van abandonar i van fugir pel camp, on els Mossos van dur a terme una cerca sense poder-los localitzar.
Els investigadors van analitzar les imatges facilitades pels denunciants, en les quals es veia clarament les tres persones implicades en els fets, i van difondre la seva descripció a les patrulles de l'Urgell i la Segarra (Lleida).
Finalment, diumenge a la tarda, una patrulla que era a una benzinera de l'A-2 a Fonolleres (Lleida) va veure dos homes que coincidien "plenament" amb la descripció i van localitzar un tercer en una furgoneta aparcada a l'exterior de l'establiment on hi havia eines utilitzades en la comissió dels robatoris, per la qual cosa el van detenir.
El menor ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors, mentre que els adults, un d'ells amb antecedents, van passar dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera (Lleida).