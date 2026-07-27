Els Mossos detenen 2 dones per tràfic de drogues a Sant Celoni (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 23 de juliol 2 dones de 54 i 59 anys com a presumptes autores d'un delicte de tràfic de drogues a Sant Celoni (Barcelona), han informat els agents en un comunicat aquest dilluns.
La intervenció policial es va produir davant la sospita que en una granja abandonada hi havia bosses d'escombraries que podien contenir marihuana, i al magatzem de l'edifici van trobar les 2 dones manipulant les plantes.
Es van trobar 9 bosses amb un pes de 45,3 quilos, per la qual cosa les dones van ser detingudes i ja van passar a disposició judicial dijous passat.