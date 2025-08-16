Els Mossos detenen a un conductor per provocar un accident greu a Tarragona i fugir sense ajudar

TARRAGONA 16 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres a un conductor de 28 anys per provocar un accident greu a Tarragona i fugir sense auxiliar a les víctimes, com a presumpte autor de delictes de lesions per imprudència greu i abandó del lloc de l'accident.
Els fets van tenir lloc el diumenge a la carretera T-11, a la rotonda dels Gavarres (Tarragona) sobre les 21.30 hores, quan pràcticament de forma simultània es van produir dos accidents de trànsit, informa Mossos aquest dissabte en un comunicat.
El primer accident va consistir en un frec entre dos vehicles que circulaven per la T-11 en sentit Tarragona, quan en arribar a la rotonda, el vehicle del detingut va entrar per l'esquerra envaint una zona on està prohibida la circulació i va col·lisionar amb el vehicle que circulava correctament.
Malgrat l'accident, el conductor va continuar la marxa i va fugir del lloc, mentre que el conductor de l'altre vehicle va intentar seguir-li i, encara que va desistir, va poder agafar-li la matrícula.
SEGon ACCIDENT
El vehicle infractor va donar la volta a la rotonda inferior de la T-11 i es va incorporar de nou en sentit Tarragona quan, en accedir a gran velocitat a la rotonda dels Gavarres, va provocar el segon accident de trànsit, xocant amb una motocicleta que circulava correctament per l'interior.
Quan els Mossos van arribar al lloc del segon accident van assistir a les víctimes a l'espera dels tècnics del SEM i van fer una primera inspecció ocular, podent recuperar el retrovisor i alguna altra peça del vehicle fugit.
Amb la informació del vehicle infractor que havia facilitat la víctima del primer accident, més les diverses gestions d'investigació, van poder identificar al conductor i van esbrinar que el vehicle es trobava en el dipòsit d'una empresa de grues situada en el Baix Penedès.
Van citar al conductor en dependències policials de Tarragona on aquest dimecres ho van detenir pels dos delictes de lesions per imprudència greu i per l'abandó del lloc de l'accident, i el detingut va passar el dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.