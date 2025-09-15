Els Mossos detenen a Calafell 3 homes per transportar 2 quilos de marihuana

TARRAGONA 15 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat tres homes de 24, 26 i 36 anys a Calafell (Tarragona) per presumpte tràfic de drogues en transportar dins el seu vehicle 2 quilos de cabdells de marihuana en bosses d'escombraries, informen en un comunicat aquest dilluns.
Els agents feien un control al quilòmetre 1190 de l'N-340 quan van detectar un vehicle que retrocedia per evitar-lo, per la qual cosa els Mossos el van començar a seguir per la C-32 direcció Barcelona, i tot i que va augmentar "considerablement" la velocitat, el van interceptar a la sortida 6.
En l'escorcoll del vehicle van trobar les dues bosses dins el maleter, la droga de la qual tenia un valor en el mercat il·lícit de 3.900 euros, per la qual cosa els van detenir i van passar a disposició judicial dijous passat.