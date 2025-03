Els Mossos detenen a Barcelona a un home buscat per les autoritats franceses per assassinat

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest passat diumenge un home per una ordre europea de detenció i entrega dictada a l'octubre de 2024 per les autoritats franceses com a presumpte autor d'un assassinat, informen fonts policials a Europa Press.

Segons un comunicat a 'X' recollit per Europa Press, la detenció es va produir sobre les 18 hores al districte barceloní de Ciutat Vella.

Posteriorment, va ser traslladat a comissaria per comprovar les dades respecte a l'ordre europea.

L'home, de 22 anys, comptava amb un antecedent, i la policia francesa el buscava des de 2024 per apunyalar amb una arma blanca un altre home a la localitat francesa de Saint-Denis.

Segons expliquen des de Mossos, s'enfronta a una condemna de 30 anys de presó.