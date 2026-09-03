Els Mossos detenen a Barcelona un fugitiu de Turquia acusat de 2 assassinats a Istanbul

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 3 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un fugitiu d'una presó de Turquia, de 28 anys, sobre el qual constava una ordre internacional de detenció, emesa pel seu país, i que se l'acusa d'assassinar 2 persones a Istanbul el 2016 i 2018.
La detenció es va produir gràcies a l'intercanvi d'informació entre les autoritats turques i els Mossos, la qual cosa va permetre localitzar el fugitiu a principis d'agost i situar-lo a diversos punts de la Costa Brava (Girona), expliquen en un comunicat aquest dijous.
En aquell moment, es va obrir una investigació per posar en segur que el presumpte assassí anava acompanyat amb dues persones que li facilitaven els moviments i que s'allotjava en hotels i apartaments turístics sense necessitat d'identificar-se.
També es va descobrir que viatjaven en un vehicle d'alta gamma amb matrícula alemanya, a nom d'una persona sense antecedents, la qual cosa va permetre localitzar el fugitiu i els seus còmplices en uns apartaments turístics de Barcelona, on finalment va ser detingut.
Després d'haver passat a disposició del jutjat de guàrdia de Barcelona, el detingut està en aquests moments en espera de ser extradit a Turquia.