Els Mossos detenen a 18 persones i recuperen més de 260 mòbils en 2 investigacions a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a 18 persones i han recuperat més de 260 mòbils en 2 investigacions dutes a terme a Barcelona en les últimes setmanes contra estructures criminals dedicades a l'encobriment i comercialització de dispositius presumptament robats.
Les investigacions han permès constatar l'existència de diversos punts utilitzats per recepcionar, emmagatzemar, manipular i redistribuir terminals robats, principalment a Barcelona, informa la policia catalana en un comunicat aquest dissabte.
Una de les investigacions, en el districte de Ciutat Vella, va culminar amb la detenció de 13 persones, d'entre 22 i 57 anys, com a presumptes autors dels delictes d'encobriment, estafa, descobriment i revelació de secrets.
La investigació es va iniciar gràcies a l'anàlisi de les ubicacions de telèfons mòbils facilitades per les víctimes i, durant el primer semestre de 2026, en més de 70 casos, les ubicacions apuntaven a 3 immobles propers i, en alguns casos, els dispositius canviaven d'ubicació al cap dels dies.
Els presumptes autors utilitzaven les targetes SIM dels terminals per obtenir informació que permetés la seva desbloquejo i accedir a dades personals, la qual cosa ha permès relacionar aquesta activitat amb diverses estafes comeses mitjançant l'ús fraudulent d'aplicacions i sistemes de pagament.
DISPOSITIU
Amb els indicis recopilats es va desplegar un dispositiu amb 5 entrades en immobles de la zona de l'Eixample i el Raval de Barcelona, amb la intervenció de més de 140 telèfons mòbils, 9 ordinadors portàtils, 2 tauletes electròniques i prop de 3.500 euros en efectiu.
Un d'aquests immobles ja havia estat objecte d'investigació a l'estiu de 2025, en un altre cas en el qual es van localitzar prop de 500 mòbils.
Entre els detinguts sumaven més de 30 antecedents i, a més, 3 persones més van quedar en qualitat d'investigades, i en el marc del cas els Mossos van poder recuperar un immoble il·legalment ocupat i retornar-ho a la propietat.
SEGONA INVESTIGACIÓ
En una altra investigació, els agents van actuar sobre un entramat presumptament dedicat a la compra i posterior manipulació de telèfons robats, després de detectar un patró comú que vinculava diversos dispositius sostrets amb dos immobles investigats.
La investigació va revelar una estructura orientada a la recepció, emmagatzematge i manipulació dels dispositius i es va identificar una dinàmica compatible amb la compravenda de telefonia d'origen il·lícit i la seva posterior preparació per a la comercialització al mercat il·legal.
Els agents van realitzar un dispositiu policial amb dues entrades en immobles de Ciutat Vella i van detenir a 4 persones d'entre 26 i 33 anys, a més d'intervenir 120 telèfons, 6 ordinadors portàtils, 4 tauletes i 20.000 euros en efectiu.
Aquestes dues investigacions s'emmarquen en la línia de treball impulsada pels Mossos contra aquest tipus d'estructures criminals, amb un grup específic integrat en la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), que àmplia el radi d'acció del pla 'kanpai' contra la multirreincidència, i que ha permès detenir a 47 persones i recuperar prop de 2.500 terminals.