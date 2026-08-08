Els Mossos detenen a 16 persones a Tarragona en un dispositiu Kanpai

TARRAGONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest divendres a la tarda a 16 persones a la província de Tarragona en el marc d'un dispositiu Kanpai per prevenir la multirreincidencia i detectar armes i substàncies il·legals.
L'operació ha conclòs amb 523 identificats que acumulaven un total d'1.620 antecedents policials, han informat fonts policials a Europa Press aquest dissabte.
S'han interposat 37 denúncies per drogues, 5 per armes prohibides i s'han inspeccionat 3 locals.
El dispositiu ha comptat amb el suport de la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, la Inspecció de Treball i la policia local de diverses localitats.
Les comarques en les quals s'ha desenvolupat l'operació són el Tarragonès, l'Alt Camp, el Baix Penedès, el Baix Camp i el Priorat (Tarragona).