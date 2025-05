Els Mossos detenen a 16 persones en un dispositiu contra la multirreincidencia al Barcelonès

BARCELONA 11 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut a 16 persones en el seu segon dispositiu Kanpai contra la multirreincidencia a la comarca del Barcelonès, acabat aquest diumenge a les 5 hores amb cinc investigats penalment i 704 vehicles identificats.

El dispositiu, encapçalat pels Mossos i amb participació d'uns 400 agents, s'ha desplegat a Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet des del dissabte a les 17 hores, informen els Mossos aquest diumenge a Europa Press.

A més dels 16 arrestats, que sumen 56 antecedents, els Mossos han recuperat 4 motocicletes robades i han entrat en diversos locals que incompleixen la normativa de seguretat ciutadana.

S'han aixecat més de 100 actes: 85 per tinència de substàncies estupefaents, 24 per armes, 10 per la llei 4/2015 a locals que incompleixen la normativa, 4 per falta de respecte a l'autoritat i 3 per desobediència.

També han participat en el dispositiu Policia Nacional i les guàrdies urbanes de Barcelona, Sant Adrià, Badalona i Santa Coloma, entre altres efectius.