Els Mossos detenen a 13 persones pels disturbis a Barcelona després de la manifestació sobre habitatge

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a tretze persones, entre elles una menor d'edat, per "desordres públics" en el marc dels disturbis generats després de la manifestació sobre habitatge i en els quals el cos xifra en 30 els seus agents ferits lleus.
Després de desplaçar-se els disturbis del dilluns a la nit a la plaça Catalunya, on han acabat els activistes des del proper encreuament passeig de Gràcia-Gran Via, "les accions violentes s'han mantingut actives fins a la mitjanit", han indicat els Mossos d'Esquadra a Europa Press.
Els altercats han inclòs 28 barricades i fins a 22 incendis que els Bombers de Barcelona han sufocat escortats per "un dispositiu de protecció policial per garantir una intervenció segura en cada punt".
Els Mossos han acusat als "grups violents de persones encaputxades desplegats a la zona de Plaça Catalunya" de mantenir "una actitud molt violenta contra la línia policial", incloent el llançament de "extintors, pals de fusta i de ferro, pedres, llambordes, ganivets i ampolles de vidre amb líquid".
"S'han realitzat intervencions policials perquè abandonessin la zona però els violents seguien agafant materials de les obres properes a la zona de la Rambla, fent llançaments massius de pedres contra els agents", ha manifestat el cos, que ha denunciat també la crema de material d'obra al carrer Pelai i de bicicletes estacionades en la via pública.
A més, els Mossos d'Esquadra han assegurat que alguns dels encaputxats "que han provocat els incidents violents han utilitzat el campament de Plaça Catalunya per refugiar-se i escapar de l'acció policial".
De qualsevol manera, el cos, que afirma haver realitzat "un ús selectiu de llançadores davant de la contundència dels atacs i per poder restablir la situació", ha presentat un balanç provisional al final dels disturbis de "13 persones detingudes per desordres públics", tots homes majors d'edat a excepció d'una noia menor. Així mateix, ha registrat 30 agents ferits lleus.