Els Mossos detecten a Girona 34 connexions il·legals d'aigua i 172 fraus elèctrics

GIRONA 18 febr. (EUROPA PRESS) -
Uns agents de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Girona i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) han dut a terme aquest dimecres al matí un dispositiu al sector est de Girona que ha detectat 172 fraus elèctrics i 34 connexions il·legals a la xarxa d'aigua, informen en un comunicat.
En total, s'han dut a terme 268 inspeccions de comptadors i els fraus elèctrics representen un percentatge global del 64%, i també diverses identificacions, i s'ha detingut un home a qui li constava una ordre de cerca i ingrés a presó.
En el dispositiu també hi ha participat la policia municipal de Girona, que ha denunciat 37 vehicles i la grua se n'ha emportat 6, si bé l'operatiu ha transcorregut sense incidents d'ordre públic.