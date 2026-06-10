Els Mossos desvinculen l'assassinat del carrer Balmes de Barcelona amb la visita del Papa

LORENA SOPENA - EUROPA PRESS
BARCELONA 10 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desvinculat el tiroteig d'aquest dimecres al matí en què ha estat assassinat un home al carrer Balmes de Barcelona dels actes que se celebren per la visita del papa Lleó XIV, informen en un comunicat.
Els fets s'han produït a les 9.50 hores prop d'una comissaria de la Policia Nacional, on un home ha quedat estès a terra després de rebre almenys un tret per part d'una persona que ha fugit, segons ha pogut confirmar Europa Press.
La policia catalana ha localitzat a la zona, en una parada de bus prop de la plaça Gal·la Placídia, l'arma homicida, que ja està sota custòdia policial com a possible indici del crim.