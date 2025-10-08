Els Mossos d'Esquadra lamenten la "mort criminal" d'un dels seus agents a Lleida

LLEIDA 8 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han lamentat la "mort criminal" d'un membre de la policia catalana aquest dimecres a la tarda al barri de Cappont de Lleida, el presumpte autor del qual han detingut en el lloc dels fets, han informat fonts policials a Europa Press.
Els fets han succeït al carrer Doctora Castells, on diverses dotacions policials han acudit juntament amb tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), així com el seu equip de psicòlegs.
"En aquests moments tan dolorosos, volem expressar el nostre més sincer condol i tot el nostre suport a la seva família, amistats, companys i companyes", ha compartit a través d'un comunicat la policia catalana, que assegura que ha activat els serveis psicològics per donar atenció i acompañamento als seus familiars i companys.
Ha afegit: "Compartim amb ells el reconeixement a la seva trajectòria i la seva dedicació exemplar al Cos de Mossos d'Esquadra durant els 21 anys de servei".
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir les causes i el cas està sota secret de les actuacions.