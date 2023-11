Els Mossos d'Esquadra instrueixen 14.137 denúncies per violència de gènere aquest any, un 9,6% més

Augmenten l'assetjament (en un 62,8%), el trencament de condemna (17,6%) i els delictes sexuals (38%)

BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu dels Mossos d'Esquadra, la inspectora Montserrat Escudé, ha explicat que es van instruir 14.137 denúncies per violència de gènere aquest any fins al 31 d'octubre, un 9,6% més que en el mateix període de l'any passat, i es van detenir 6.056 homes per aquest delicte, un 13,2% més que el 2022.

La portaveu ho ha dit en una roda de premsa aquest dijous per presentar el balanç anual de violències de gènere a Catalunya, en el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra les dones.

La tipologia més denunciada són els maltractaments a la llar (36,8%), seguits de les amenaces (22,8%), el trencament de condemna (14,3%) i la violència física o psíquica habitual en l'àmbit familiar (8,3%).

14 DONES ASSASSINADES

Fins al 31 d'octubre, 12 dones d'entre 26 i 72 anys van ser presumptament assassinades per la seva parella o exparella; una dona trans, a mans de la seva parella --"no s'inclou en les 12 dones anteriors perquè no havia fet el canvi"-- i una dona gran a mans del seu fill.

Cap d'elles tenia vigent una mesura judicial ni policial de protecció --només una havia denunciat els fets-- i, en nou dels 14 casos, l'entorn sabia que hi havia situacions de conflicte o violència en la relació.

De les 14 morts, 13 es van produir al domicili de la víctima i una dins una habitació d'hotel; 13 convivien amb el presumpte autor en el moment de la mort i en 12 casos, víctima i autor eren parella.

A més, quatre de les dones tenien fills menors d'edat, i en tres casos les víctimes havien patit maltractament en relacions anteriors.

"Vuit menors han perdut la mare per violència de gènere. És una qüestió molt important, perquè no només perden la seva mare, també viuen processos de victimització molt greus i perden el pare", ha lamentat Escudé.

A més, ha remarcat que en set casos, el detonant de l'homicidi o assassinat ha estat la gelosia: "Volem remarcar la importància de fer pedagogia per comunicar i posar en valor els canvis d'actitud. Hi ha certes conductes que són crítiques i la reacció de gelosia extrema i patològica n'és una. S'han de comunicar aquestes conductes".

AUGMENT DE L'ASSETJAMENT I VIOLÈNCIES SEXUALS

Alguns delictes van augmentar aquest any fins al 31 d'octubre, com l'assetjament, amb un 62,8%; el trencament de condemna, amb un 17,6%; els delictes sexuals, amb un 38% (654 fets denunciats aquest any respecte als 475 de l'any passat).

Pel que fa a l'assetjament, les denúncies es van incrementar un 62,8% respecte al mateix període del 2022 i l'augment d'aquest delicte des del 2015 fins al 2022 va ser del 139,4%, després de passar de 198 denúncies a 433.

"Aquesta conducta s'incorpora en el Codi Penal el 2015, i s'ha modificat algunes vegades. Fins ara, en la redacció del tipus delictiu, hi deia que la conducta d'assetjament havia d'alterar greument la vida de les dones i, en una de les últimes reformes, s'ha modificat. Ara només ha de modificar la vida de les dones, no cal que sigui greument", ha afegit Escudé.

Així mateix, el trencament de condemna és un dels delictes amb més reincidència per part dels autors en l'àmbit de la violència de gènere: en els últims 5 anys, un 34,7% dels autors ho va fer entre 2 i 5 cops, i un 4,4%, més de sis: "Aquest delicte és un element de coacció de les dones i impacta en el procés de recuperació de la dona. Moltes vegades s'acaba transformant en violència psicològica".

També ha afegit que, fins al 31 d'octubre d'aquest any, hi havia 80 polseres telemàtiques de control acordades judicialment a autors de violència de gènere, i serveixen per poder facilitar "informació immediata" a la policia en cas d'incompliment de la mesura acordada.

PROTECCIONS POLICIALS I JUDICIALS

Aquest any, de gener a octubre, un total de 13.278 dones van denunciar ser víctimes de violències masclistes a mans de la seva parella o exparella (el 4,4% de les denunciants són menors).

Els Grups d'Atenció a la Víctima van fer 12.896 seguiments de violència de gènere i 9.863 del total són dones que tenen una mesura judicial de protecció o de la Fiscalia vigent.

Els Mossos d'Esquadra estan fent protecció policial a 109 dones en situació de risc --mitjà, alt i molt alt-- i, durant tot el 2023, les unitats de seguretat ciutadana i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) han fet 62 proteccions policials de risc molt alt; 115 de risc alt i 989 de risc mitjà.

AUGMENTEN LES DETENCIONS, MENYS MENORS ARRESTATS

Aquest any s'ha detingut i investigat 12.140 autors de violència de gènere, la qual cosa suposa un increment del 8% i, únicament les detencions, han augmentat un 9,2% respecte a l'any anterior, una disminució de 6.056 a 5.545.

Les víctimes i els presumptes autors, amb un percentatge més gran, tenen entre 31 i 50 anys, i les detencions d'autors menors d'edat han disminuït un 21,9% respecte al mateix període de l'any anterior: l'edat mitjana de l'autor menor de violència de gènere és de 16 anys.

"Hem detectat una disminució de les víctimes menors. Hem de fer un esforç per fer més detecció de nens que estan patint aquesta violència de gènere", ha expressat.

PREVENCIÓ DE LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE

Per prevenir els casos de violències de gènere, els Mossos d'Esquadra han fet 1.153 presentacions que han arribat a més de 32.000 persones, la majoria menors i joves: "Continuarem amb aquesta línia preventiva".

"Sabem com funciona la violència de gènere, sabem com funcionen els processos de denúncia i sabem que les dones necessiten un punt d'heroïcitat i pot ser que no estiguin preparades. La denúncia és un factor de protecció", ha resolt la portaveu.