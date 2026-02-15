Els Mossos d'Esquadra detecten 204 casos de possible radicalització violenta el 2025

La majoria no representen "una amenaça concreta" per a la societat
BARCELONA, 15 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detectat, en 2025, 204 casos de possibles processos de radicalització violenta, la majoria dels quals en fases inicials i sense representar "una amenaça concreta" per a la societat.
En un comunicat d'aquest diumenge, detallen que 161 de les alertes corresponien a processos de radicalització violenta, i 47 a casos d'impacte educatiu i social, que malgrat no estar directament associats als extremismes violents, es van abordar a través dels protocols Prev.
Dels casos coneguts, un 62% estaven relacionats amb gihadisme, un 11% amb la ultradreta, i un 6% amb extremismes d'altres tipologies; el 21% restant eren casos que afectaven "la cohesió social i la convivència" en centres educatius i centres de menors de protecció.
Del total d'alertes rebudes, 12 van comportar la seva notificació a Fiscalia, i es van instruir diligències penals; 3 d'aquests casos estaven vinculats a l'àmbit de la ultradreta, i 10 al gihadisme.
FORMACIÓ EN EXTREMISMES VIOLENTS
La Comissaria General d'Informació dels Mossos d'Esquadra (CGInf) ha organitzat, en 2025, 243 formacions en matèria de prevenció de "extremismes violents", un 20% més que a l'any anterior, dirigides a un total de 6.344 professionals de diferents sectors.
L'objectiu d'aquestes sessions és millorar la comprensió dels processos de radicalització violenta, identificar els riscos que suposen, ampliar la xarxa de col·laboració per a la prevenció de la radicalització violenta i impulsar mecanismes d'intervenció individualitzats en aquells casos coneguts.
Per a la coordinació del protocol Prev, de prevenció de la radicalització, Mossos ha participat en 366 reunions de diversos àmbits, com a col·laboració amb policies locals, reunions territorials de coordinació interna i taules multiagencia, entre altres.
XARXES SOCIALS
La CGInf participa en el Protocol europeu de resposta enfront de situacions de crisi en línia, que coordina la Unitat de xarxes de l'Europol i, a nivell espanyol, el Centre d'intel·ligència contra el terrorisme i el crim organitzat (Citco).
L'última acció liderada pel Citco en què van participar els Mossos --junt amb altres policies de l'Estat i d'Europa-- es va celebrar entre el 14 d'abril i el 27 de maig de 2025, i va culminar amb la retirada de més de 2.000 continguts terroristes i d'extremismes violents.