Els Mossos desplegaran un dispositiu especial amb 3.500 agents durant la revetlla de Sant Joan

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra desplegaran un dispositiu especial per tot Catalunya durant la revetlla de Sant Joan, sumant 2.025 agents a les patrulles habituals i arribant a un total de 3.500 policies.

En una roda de premsa aquest dijous, el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha explicat les mesures que s'aplicaran durant tot el cap de setmana a Catalunya en el qual coincideixen la revetlla de Sant Joan, un pont de tres dies i el Gran Premi d'F1.

El desplegament policial durant la nit del diumenge 23 de juny anirà enfocat a augmentar la seguretat viària, prevenir els incendis i "la lluita contra la violència sexual" en la qual el conseller ha posat un èmfasi especial.

A partir del divendres 21 de juny fins al dilluns 25 es farà un total de 1.106 controls a les carreteres catalanes, concretament 315 controls d'alcoholèmia i drogues, 161 de seguretat passiva, 203 de motocicletes, 190 de distraccions, 158 controls de velocitat i 79 de transports.

Elena ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana malgrat el reforç dels dispositius i ha recordat que, malgrat que la situació de sequera no és tan crítica, això no implica que no hi hagi risc: "Existeix i toca prevenir-lo".