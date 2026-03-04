Els Mossos despleguen quatre plans Kanpai a Girona i 5 ciutats de la província

GIRONA 4 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desplegat entre el passat 25 de febrer i l'1 de març quatre plans Kanpai a Girona, a banda de les localitats gironines de Sarrià de Ter, Castelló d'Empúries, la Jonquera, Borrassà i Pont de Molins.
A Girona i Sarrià de Ter es van inspeccionar cinc establiments --tres bars, una sala de jocs i una discoteca-- i es va denunciar nou persones per tinença de droga; una per tinença d'armes i es van identificar més d'un centenar de persones, informen en un comunicat aquest dimecres.
La Policia Nacional va detenir una persona i una altra va ser traslladada a efectes d'identificació d'acord amb la llei d'estrangeria.
A Castelló d'Empúries (Girona) es van destapar 9 connexions fraudulentes al subministrament elèctric, es van identificar 15 persones i es va detenir un home en una inspecció en tres blocs.
A sis punts de l'N-II i l'AP-7 a la Jonquera, Borrassà i Pont de Molins (Girona) es va establir un dispositiu en què es van identificar 247 persones --de les quals 36 sumaven un total de 200 antecedents-- i es van controlar 146 vehicles.