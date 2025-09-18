Els Mossos desplegaran 250 agents en la Festa al Cel de Salou aquest cap de setmana

TARRAGONA 18 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra desplegaran aquest cap de setmana un dispositiu de seguretat que comptarà amb 250 agents amb motiu de la Festa al Cel de Salou (Tarragona), el festival que inclourà exhibicions aèries, civils i militars i que preveu l'assistència d'unes 350.000 persones, informen aquest dijous en un comunicat.
En concret, la policia catalana, juntament amb la policia local, la Guàrdia Civil, els Bombers de la Generalitat, Protecció Civil i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), activarà unitats de Seguretat Ciutadana, ordre públic, desactivació d'artefactes explosius, mitjans aeris, les unitats Marítima i Canina, entre d'altres.
Així mateix, divendres s'instal·larà un Centre de Coordinació Operativa d'Emergències Terrestre (CECOR) a l'edifici del Club Náutic, al Port de Salou, i un segon CECOR de coordinació aèria i marítima, per garantir una coordinació entre tots els actors participants, que se situarà a l'espigó, concretament al mirador de la Bocana.
Paral·lelament, s'activaran mesures de protecció, prevenció i resposta previstes en el Programa Operatiu Específic Antiterrorista (POE-A), amb protocols per a activitats d'alt risc per oferir una "resposta ràpida" a qualsevol situació d'emergència.
Finalment, el dispositiu inclou accions de prevenció de delictes contra el patrimoni dels assistents, especialment contra els furts, mesures per garantir la seguretat dels usuaris del transport públic i dispositius per al control del trànsit.