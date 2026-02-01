Els Mossos desmantellen una xarxa que explotava sexualment a dones a Barcelona i París (França)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
L'entramat estava liderat per una dona, la seva parella i la seva mare, que controlaven a les víctimes amb càmeres
BARCELONA, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona i mantenen sota investigació a altres 8 persones després de desmantellar una xarxa criminal dedicada a l'explotació sexual de dones en prostíbuls clandestins de Barcelona i París (França), han informat en un comunicat aquest diumenge.
L'entramat estava dirigit per una dona juntament amb la seva parella sentimental i la seva mare, les quals comptaven amb la col·laboració d'altres dones per exercir el rol de controladores en els pisos situats tant a la capital catalana com en altres ciutats europees.
La investigació de la Unitat Central de Tràfic d'Éssers humans de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos va començar el setembre de 2024, després de rebre la denúncia d'una treballadora.
EXPLOTACIÓ I CONTROL INTERNACIONAL
Les dones eren obligades a prostituir-se contra la seva voluntat amb total disponibilitat horària, romanent sotmeses a un sistema de cibercontrol mitjançant la instal·lació de circuits tancats de videovigilància i so als domicilis.
Els agents han acreditat que la líder del grup va arribar a gestionar uns 70 anuncis simultanis en portals d'Internet, oferint serveis sexuals en països com Espanya, Itàlia, Luxemburg, Alemanya, Suïssa i França.
L'organització captava a les dones amb falses promeses de millors condicions econòmiques, per després imposar-los deutes desorbitats pel trasllat i obligar-les a vendre o consumir drogues amb els clients si aquests ho sol·licitaven.
Durant l'explotació policial del passat 13 de gener els investigadors van realitzar tres entrades a Barcelona, on van intervenir quinze telèfons mòbils i material documental que està sent analitzat per les autoritats judicials.
