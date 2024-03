Els Mossos desmantellen un taller i punts de venda d'obres falses atribuïdes a Banksy

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

Agents de la Unitat Central de Patrimoni Històric dels Mossos d'Esquadra han desmantellat un taller i diferents punts de venda des d'on es distribuïen obres falses atribuïdes a l'artista Banksy, i investiguen quatre persones a les quals se'ls imputen delictes d'estafa continuada i contra la propietat intel·lectual.

En el marc del ciberpatrullatge i les tasques de control del mercat de l'art, els investigadors van detectar el juliol del 2023 la venda d'obres atribuïdes a l'artista Banksy en plataformes 'online', sales de subhasta i antiquaris, informa la policia catalana aquest dijous en un comunicat.

Durant el mes d'agost es van fer les primeres inspeccions i intervencions d'aquestes obres, per comprovar-ne la traçabilitat i localitzar la font d'on procedien les obres falses.

Els investigadors van intervenir 9 obres, algunes de les quals ja havien estat venudes i d'altres que encara estaven en venda.

La traçabilitat de les operacions va permetre identificar el principal distribuïdor que diversificava les vendes a botigues especialitzades, a sales de subhastes de Barcelona, i des de pàgines de venda 'online' molt visitades.

Segons els Mossos, un pis de la ciutat de Saragossa era el lloc on una parella de joves seguidors de l'art urbà de Banksy i amb problemes econòmics creaven les obres sobre cartrons a les quals afegien complements gràfics per fer-les més atractives.

Els agents els van intervenir plantilles o 'stenciles', segells de tinta, esbossos d'entrades a Dismaland i esprais de pintura: "Les vendes acreditades d'aquesta parella eren a preus raonables i no superiors als 80 euros, es pot dir que a preu de souvenir", segons els Mossos.

DISMALAND

Dismaland va ser un projecte artístic entre el 22 d'agost i el 27 de setembre del 2015, un parc d'atraccions "depriment" de caràcter reivindicatiu creat a Somerset (Anglaterra), per l'artista Banksy, qui, segons s'especulava, hi hauria amagat obres perquè els visitants les poguessin trobar.

"D'aquí ve que les obres venudes pels estafadors s'acompanyaven dels justificants fotocopiats d'entrades al Parc Dismaland", informen els investigadors.

El principal sospitós amb el rol de distribuïdor és una persona amb coneixements del funcionament del mercat de l'obra gràfica i la seva distribució que "va trobar la manera de fer diners, i va introduir en el mercat un producte gens habitual, però reeixit, afegint-hii algun complement que generés més engany com segells i adhesius de la marca".

Amb la col·laboració interessada d'una entitat distribuïdora, van elaborar uns certificats que, de manera individualitzada indicaven que l'obra havia estat creada per l'artista dins el projecte Dismaland.

Tal com es va poder acreditar a través de l'empresa Pest Control, únic organisme oficial que autentica obres de Banksy, les obres eren falses, igual que els certificats, per la qual cosa el responsable d'aquestes certificacions està sent investigat per la seva col·laboració.

VÍCTIMES A DIVERSOS PAÏSOS

Els dos investigats principals són persones amb coneixements del món de l'art que s'hi dediquen des de fa anys, i hi ha documentades 25 vendes, amb víctimes situades arreu del territori espanyol, Alemanya, Suïssa, els Estats Units i Escòcia.

Algunes víctimes van arribar a pagar 1.500 euros per obra i es tenen acreditats més de 10.000 euros estafats, tot i que la investigació continua oberta i no es descarten més víctimes ni noves detencions.