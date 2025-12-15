Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana a Cabrils (Barcelona) i detenen 4 persones

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut 4 homes de 46, 32, 24 i 23 anys com presumptes autors de delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i defraudació del fluid elèctric i han desmantellat una plantació interior de marihuana a Cabrils (Barcelona), informa el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
Els policies sospitaven que a l'interior d'una casa del carrer Jaume Balmes hi havia una platanció de marihuana i que la llum havia estat punxada i ho van poder constatar després d'una complexa investigació en la qual els sospitosos van prendre nombroses mesures de contravigilància.
Finalment, l'11 de desembre es va fer una entrada i escorcoll a la casa, on es va efectuar la detenció de 3 persones, i es van trobar més de 51 quilos de marihuana, dos esprais de defensa no homologats, una pistola d'aire comprimit i un llum de policia, a més de 900 testos preparats amb terra per cultivar marihuana.
Posteriorment, també van arrestar un home de 46 anys que actuava com a líder del grup i, un cop identificat, van comprovar que tenia diversos antecedents policials.
Els tècnics de la companyia elèctrica van corroborar que la llum estava connectada de manera il·legal a la xarxa i que el valor de l'electricitat defraudada puja a uns 38.000 euros.