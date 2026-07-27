Els Mossos desmantellen un cultiu de marihuana a Tarragona

TARRAGONA 27 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van desmantellar dijous passat una plantació de marihuana en un domicili de la urbanització de Rodolat del Moro de Tarragona, mentre que en un domicili de Roda de Berà (Tarragona) relacionat amb el cas es van intervenir 44.000 euros en efectiu.
Els agents van detenir un home de 51 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues, i també se li atribueix un delicte de frau de fluid elèctric, ha informat aquest dilluns la policia catalana en un comunicat.
L'operatiu va començar dijous després de confirmar l'existència d'una possible plantació de marihuana en un domicili de Rodolat del Moro, on s'havien instal·lat fins a 80 llums, purificadors, ventiladors, sortides d'aire amb 350 plantes de marihuana valorades en més de 60.000 euros.
En un altre domicili relacionat amb el cas a Roda de Berà es van trobar diners en efectiu amagats: 30.000 euros dins una xemeneia i 10.000 més en llibres falsos.
El detingut va passar a disposició judicial dissabte i la investigació continua oberta amb l'objectiu de determinar la participació d'altres persones en el cas i poder efectuar possibles detencions.