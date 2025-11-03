Els Mossos desmantellen un cultiu de marihuana en un bosc de Pontils (Tarragona)

TARRAGONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un cultiu de marihuana en una zona boscosa de Pontils (Tarragona), ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
A principis de setembre, els Mossos van descobrir l'existència d'una plantació de marihuana al bancal d'una zona de difícil accés i, dijous passat, efectius de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Montblanc (Tarragona) i de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) es van desplegar al lloc.
Els agents han localitzat un total de 2.514 plantes de marihuana de més d'un metre d'alçada, a més d'un sistema de reg format per unes canalitzacions d'aigua procedent del riu Gaià.
A pocs metres han localitzat un campament amb diverses tendes de campanya, on han trobat aliments, begudes, motxilles, roba i productes fitosanitaris per afavorir el creixement del cultiu.
Amb ajuda d'una empresa especialitzada i la corresponent autorització judicial, els Mossos han destruït les plantes al mateix lloc, han desmantellat el sistema de reg i el campament, mentre mantenen obertes les gestions sobre aquest cultiu i continuaran amb la recerca d'altres a la zona.