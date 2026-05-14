Els Mossos descarten que l'explosió de butà al barri del Poblenou fos provocada

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central d'Inspecció Ocular (UCIO) dels Mossos d'Esquadra ha descartat que l'explosió dimarts d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges al barri del Poblenou de Barcelona fos provocada, després que en el moment de l'accident fessin les comprovacions corresponents, segons informen en un comunicat.
Així, les primeres anàlisis apunten a que no s'ha detectat "cap indici" que relacioni aquests fets amb l'activitat criminal, després que l'incident deixés ferides 11 persones, un d'ells greu i un altre menys greu, que van ser traslladats a l'Hospital Vall d'Hebron de la capital catalana.
D'altra banda, els altres 9 van resultar ferits lleus i no van necessitar ser traslladats a un centre hospitalari; el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va activar nou ambulàncies i els Bombers van desallotjar l'edifici per apagar el foc.