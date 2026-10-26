Els Mossos descarten la implicació d'altres vehicles i persones en l'accident a Fogars (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 oct. (EUROPA PRESS) -
La investigació dels Mossos d'Esquadra ha descartat, ara com ara, la implicació d'altres vehicles i de terceres persones relacionades amb l'accident d'un autocar a Fogars de Montclús (Barcelona) aquest diumenge a la tarda, per la qual cosa els investigadors continuen treballant per aclarir les circumstàncies dels fets.
Ho han informat en un comunicat aquest dilluns, en el qual també asseguren que en les pròximes hores inspeccionaran l'interior del vehicle accidentat per mirar de recollir el màxim d'indicis que ajudin a obtenir informació.
Els Mossos han desplegat la Unitat de Drons per gravar imatges del lloc de l'accident i col·laborar amb la investigació.