Els Mossos descarten un "fet aleatori" en el tiroteig amb un menor mort a Barcelona

BARCELONA 3 jul. (EUROPA PRESS) -
L'intendent de la Prefectura dels Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, ha descartat un "fet aleatori" en el tiroteig d'aquest dijous a la nit al parc de la Pegaso de Barcelona en el qual ha mort un adolescent.
Ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres amb el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i Rodríguez ha explicat que el cos treballa amb la hipòtesi que l'assassinat ha estat un "acte directe" contra la víctima.
Per la seva banda, Trapero ha qualificat el succés de "línia vermella de la màxima gravetat" i ha subratllat el compromís dels Mossos per trobar els autors de l'assassinat perquè responguin davant la justícia.