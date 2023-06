Els Mossos descarten amenaça de bomba en l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona

Es restableix la circulació de les línies afectades de Metro, FGC i Renfe



BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

La unitat d'explosius dels Mossos d'Esquadra, els Tedax, han descartat una amenaça de bomba a l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona.

"La Unitat de Tedax que ha activat el seu robot especialitzat en aquestes situacions determina que ha estat una falsa alarma. A poc a poc es restablirà la normalitat a la zona", ha explicat Mossos en un missatge a Twitter recollit per Europa Press.

Agents dels Mossos havien desallotjat les estacions de Renfe i del Metro de Plaça Catalunya després que un empleat del suburbà alertés que en una paperera se sentia "el soroll d'un rellotge i també es veien cables".

SEGON AVÍS

Ha quedat restablida la circulació de la L1 del Metro; de les línies S1, S2, L6 i L7 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), i de la R1, R3 i R4 de Renfe.

Es tracta del segon avís per possible explosiu aquesta setmana a Barcelona, després que aquest dilluns a la tarda es desallotgés la mateixa estació de Renfe de Plaça Catalunya durant 15 minuts per un avís de bomba que els Mossos van rebre des d'un tren de la línia R4 procedent de Viladecavalls (Barcelona), i que es va descartar després de fer comprovacions.