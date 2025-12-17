Els Mossos desallotgen l'assentament de l'antic institut B9 de Badalona

BADALONA (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)
Els Mossos d'Esquadra han executat aquest dimecres el desallotjament de l'antic institut B9 de Badalona (Barcelona), convertit en un assentament ocupat, on residien desenes de persones.
L'operatiu s'ha iniciat aquest dimecres a les 8 hores i un centenar de persones s'ha acostat al voltant de la línia policial.
El desallotjament s'ha dut a terme a petició de l'Ajuntament de Badalona, mitjançant una resolució judicial del jutjat contenciós administratiu número 11 de Barcelona del passat 12 de desembre que autoritza el consistori a recuperar la propietat.