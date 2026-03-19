Els Mossos desallotgen 20 docents de les instal·lacions dels serveis d'Educació a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
Agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) dels Mossos d'Esquadra han desallotjat aquest dijous al migdia unes 20-25 persones de les instal·lacions dels serveis territorials d'Educació a Mataró (Barcelona), concretament d'una zona habilitada com a escales d'emergència, en el marc de la vaga docent que s'està duent a terme a Girona, el Maresme i al Vallès (Barcelona).
Segons expliquen fonts policials a Europa Press, no s'ha produït cap ferit, mentre que el sindicat Ustec·Stes assegura que els Mossos han lesionat un docent durant aquest desallotjament.
"Exigim que el Departament d'Interior doni ordres als agents perquè deixin d'exercir violència", indica el sindicat docent en un comunicat, en el qual demanen la rectificació immediata del president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre l'ús de la força durant la mobilització.